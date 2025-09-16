В Красноярске в честь Дня туризма пройдут форум и семейный фестиваль

На площадке библиотеки Сибирского федерального университета встретятся специалисты отрасли гостеприимства, чтобы обсудить новые вызовы и возможности развития туризма в Красноярском крае и России. Впервые в этом году в форуме примет участие делегация комитета по туризму города Москвы. Они презентуют свои предложения для местных туроператоров и обсудят перспективы взаимного развития индустрии. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.