В Красноярске в честь Дня туризма пройдут форум и семейный фестиваль

Туристический форум и семейный фестиваль состоятся в честь Дня туризма 25−27 сентября в Красноярске. Там будут обсуждать в том числе реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве по туризму Красноярского края.
На площадке библиотеки Сибирского федерального университета встретятся специалисты отрасли гостеприимства, чтобы обсудить новые вызовы и возможности развития туризма в Красноярском крае и России. Впервые в этом году в форуме примет участие делегация комитета по туризму города Москвы. Они презентуют свои предложения для местных туроператоров и обсудят перспективы взаимного развития индустрии. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Семейный фестиваль пройдет на Торгашинском хребте. Праздник включит тематические площадки, мастер-классы, арт-объекты и развлекательные программы. На нижнем ярусе гости смогут познакомиться с туристическими маршрутами и достопримечательностям Красноярского края. На верхнем ярусе будет работать зона «Туристическая разгрузка», локации для живого общения и обмена личными историями из путешествий. Также там разместят тактильный уголок «Природа Красноярского края на ощупь», проведут мастер-классы по ориентированию и многое другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.