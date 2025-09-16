В Омском аэропорту имени Карбышева отменили вечерний рейс в Астану

В Омском аэропорту имени Карбышева 16 сентября на его онлайн-табло появилось сообщение об отмене одного из трех запланированных в этот день международных рейсов.
Отменили вечерний рейс компании «Кристалл Джет» в казахстанскую столицу Астану, он должен был отправиться в 18:20 по Омску.
Причем это был второй рейс по данному маршруту за день, а первый борт, утренний, успешно вылетел в Астану без отмен в 8:30.
Ранее «КП Омск» писала о том, что Омский аэропорт арендует участок земли для размещения самолетов за 12,5 млн рублей.