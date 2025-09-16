Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском аэропорту имени Карбышева отменили вечерний рейс в Астану

Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Комсомольская правда

В Омском аэропорту имени Карбышева 16 сентября на его онлайн-табло появилось сообщение об отмене одного из трех запланированных в этот день международных рейсов.

Отменили вечерний рейс компании «Кристалл Джет» в казахстанскую столицу Астану, он должен был отправиться в 18:20 по Омску.

Причем это был второй рейс по данному маршруту за день, а первый борт, утренний, успешно вылетел в Астану без отмен в 8:30.

Ранее «КП Омск» писала о том, что Омский аэропорт арендует участок земли для размещения самолетов за 12,5 млн рублей.