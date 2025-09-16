В Самаре началось обучение для предпринимателей сферы креативных индустрий

Более 200 представителей креативного сектора экономики прошли отбор и приступили к прохождению курса. Занятия будут проходить в течение трех недель в Доме предпринимателя, со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант для развития своих творческих проектов.