В Самаре началось обучение для предпринимателей сферы креативных индустрий

Обучение для предпринимателей сферы креативных индустрий стартовало 11 сентября в центре «Мой бизнес» Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Более 200 представителей креативного сектора экономики прошли отбор и приступили к прохождению курса. Занятия будут проходить в течение трех недель в Доме предпринимателя, со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант для развития своих творческих проектов.
«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И данный обучающий курс, а затем и грантовый конкурс, — большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что по итогу интенсива участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.