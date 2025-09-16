Специалисты карельских лесничеств обучились работе с беспилотниками

Занятия проходили с 1 по 12 сентября по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов массой до 30 кг с учетом отраслевого сценария применения “Мониторинг лесов (незаконные вырубки, мониторинг пожарной опасности в лесах)”. Участников разделили на две подгруппы, каждая из которых в течение недели проходила занятия в компьютерном классе, посещала лекции по организации полетов, предполетной подготовке, безопасности, а также практические занятия с дронами по взлету, посадке и облету препятствий.