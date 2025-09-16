Специалисты карельских лесничеств обучились работе с беспилотниками

Почти 30 сотрудников лесничеств Республики Карелии прошли обучение по работе с беспилотниками, которые поступили по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе главы и администрации региона.
Занятия проходили с 1 по 12 сентября по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов массой до 30 кг с учетом отраслевого сценария применения “Мониторинг лесов (незаконные вырубки, мониторинг пожарной опасности в лесах)”. Участников разделили на две подгруппы, каждая из которых в течение недели проходила занятия в компьютерном классе, посещала лекции по организации полетов, предполетной подготовке, безопасности, а также практические занятия с дронами по взлету, посадке и облету препятствий.
«Обучение считаю очень полезным. Это как с вождением машины — ты можешь выучить всю теорию сам, но помощь инструктора в практике управления аппаратом — действительно важный этап. Наше лесничество самое большое по площади, много труднодоступных мест, поэтому наличие беспилотника — это хорошее подспорье во время патрулирования или при обследовании лесного пожара», — отметила начальник Лоухского центрального лесничества Светлана Кучина.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.