«Для выращивания белорусских яблок необходимо в 2−3 раза меньше обработок пестицидами, чем для импортных». Директор Института плодоводства сказал о кратности обработки садов в Беларуси

На западе обрабатывают сады препаратами до 30 раз за сезон, в Беларуси в 2−3 раза меньше, а дачники обходятся одной — четырьмя обработками, а часто и вовсе не обрабатывают яблони пестицидами. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал директор Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.