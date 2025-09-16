«Для выращивания белорусских яблок необходимо в 2−3 раза меньше обработок пестицидами, чем для импортных». Директор Института плодоводства сказал о кратности обработки садов в Беларуси

На западе обрабатывают сады препаратами до 30 раз за сезон, в Беларуси в 2−3 раза меньше, а дачники обходятся одной — четырьмя обработками, а часто и вовсе не обрабатывают яблони пестицидами. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал директор Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.
«Для выращивания белорусского яблока необходимо в 2−3 раза меньше обработки, нагрузки пестицидной, чем для иностранных аналогов», — отметил Александр Таранов, говоря о выращивании яблок в промышленных садах, и посоветовал есть белорусские яблоки.
По словам специалиста, количество обработок еще можно снизить, и пример тому белорусские садоводы-любители, которые хорошо если проводят искореняющую обработку яблонь осенью.
«Собственно говоря на садовых участках пестицидная нагрузка она минимальная или отсутствует вообще», — отметил Александр Таранов и подчеркнул, что для получения товарного яблока от сортов белорусской селекции, устойчивых к парше, дачникам хватит четырех минимальных обработок.
С таким числом обработок, к примеру, сорт Айдаред (импортный зимний сорт яблок с ярким малиновым румянцем на зеленовато-желтом фоне, отличающийся крупными, округлыми плодами с плотной, сочной, кисло-сладкой мякотью — Ред.) не получишь, потому что для его выращивания надо провести в разы больше обработок, отметил специалист.
Кроме того, есть и послеуборочная доработка, воскование плодов, которая позволяет обеспечить большую сохранность.
