На строительство детской больницы в красноярской Покровке потратят еще 731 млн рублей

Многопрофильную детскую больницу в «Медгородке» на красноярской улице Караульной достроят еще за 731 млн рублей.
Напомним, больницу в июле 2023 года начала строить компания «Сибиряк». Полностью сдать комплекс обещали в 2027 году. На возведение объектов выделили 30 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.
Однако после взаимных судебных исков между подрядчиком и заказчиком строительство застопорилось.
Сейчас для завершения работ первой очереди (без хирургического корпуса) ищут нового подрядчика. Лот разместили на сайте госзакупок, пишет «Город Прима». Новый исполнитель должен будет завершить работы до 31 мая 2026 года. 731 миллион рублей — начальная цена контракта, которая может снизиться.
Добавим, площадь учреждения составит 98 тыс. кв. м, вместимость — 640 коек. В больнице будут созданы условия для совместного пребывания детей и родителей. Помимо стационара предусмотрены поликлинические приемы.