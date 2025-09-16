На строительство детской больницы в красноярской Покровке потратят еще 731 млн рублей

Сейчас для завершения работ первой очереди (без хирургического корпуса) ищут нового подрядчика. Лот разместили на сайте госзакупок, пишет «Город Прима». Новый исполнитель должен будет завершить работы до 31 мая 2026 года. 731 миллион рублей — начальная цена контракта, которая может снизиться.