Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник

Лукашенко озвучил задачу военпрому Беларуси по беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил задачу военпрому, связанную с беспилотниками, пишет БелТА.

Так, белорусский лидер сказал, что белорусским разработчикам в сфере военной промышленности следует научиться отклонять от цели любые беспилотники, работающие на любой частоте.

— Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, — заявил глава страны.

Александр Лукашенко пояснил, что вооруженным силам следует уметь защищаться.

— Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться, — считает он.

При этом белорусский президент сказал, когда перестанут «молиться на эти беспилотники».

— Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие, — уверен президент Беларуси.

Тем временем Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025».

Еще Лукашенко сказал, что не советует проверять западным соседям Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше