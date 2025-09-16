Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил задачу военпрому, связанную с беспилотниками, пишет БелТА.
Так, белорусский лидер сказал, что белорусским разработчикам в сфере военной промышленности следует научиться отклонять от цели любые беспилотники, работающие на любой частоте.
— Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, — заявил глава страны.
Александр Лукашенко пояснил, что вооруженным силам следует уметь защищаться.
— Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться, — считает он.
При этом белорусский президент сказал, когда перестанут «молиться на эти беспилотники».
— Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие, — уверен президент Беларуси.
Тем временем Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025».
Еще Лукашенко сказал, что не советует проверять западным соседям Беларуси.