В Краснодаре стартует просветительский проект «Дом книжных мастеров»

Культурно-образовательный проект для молодежи «Дом книжных мастеров» будет проводиться в Краснодаре с сентября по ноябрь по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в молодежном центре развития личности Краснодарского края.
Проект представляет собой гуманитарную школу и объединяет лекции, мастер-классы и творческие лаборатории, где участники смогут не только больше узнать о книгах, но и попробовать себя в роли авторов, иллюстраторов, дизайнеров и даже блогеров. Теоретический блок включает краткую историю мировой литературы и письменности, обзор великих произведений и их экранизаций и многое другое. Практический блок даст возможность научиться понимать и анализировать поэзию, освоить оформление книги и создание иллюстраций, попробовать силы в книжном блогинге и пройти лабораторию по созданию комиксов.
«Дом книжных мастеров» — это не про скучные учебники. Это место, где книга оживает, а молодежь становится не только читателями, но и авторами собственных историй. Мы уверены, что проект поможет сформировать в регионе сообщество молодых людей, увлеченных литературой и книжным делом", — отметил руководитель молодежного центра развития личности Сергей Покатилов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.