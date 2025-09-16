В Краснодаре стартует просветительский проект «Дом книжных мастеров»

Проект представляет собой гуманитарную школу и объединяет лекции, мастер-классы и творческие лаборатории, где участники смогут не только больше узнать о книгах, но и попробовать себя в роли авторов, иллюстраторов, дизайнеров и даже блогеров. Теоретический блок включает краткую историю мировой литературы и письменности, обзор великих произведений и их экранизаций и многое другое. Практический блок даст возможность научиться понимать и анализировать поэзию, освоить оформление книги и создание иллюстраций, попробовать силы в книжном блогинге и пройти лабораторию по созданию комиксов.