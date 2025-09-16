В Пензе разработали ИИ-ассистент для врачей-рентгенологов

Интерфейс состоит из чата-панели с вопросами и ответами, окна для загрузки и просмотра рентгеновского снимка. Врачу-рентгенологу необходимо запустить программу, загрузить рентгеновский снимок и задать команду в чате. Через 20−30 секунд ИИ-ассистент выдаст предварительный диагноз. Кроме того, доступна визуализация результатов анализа: система может наглядно показать на снимке участки затемнения и другие видимые отклонения.