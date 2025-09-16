Ричмонд
В Пензе разработали ИИ-ассистент для врачей-рентгенологов

«Radex» способна диагностировать пневмонию, фиброз, опухолевые процессы и другиe нарушения.

Источник: Национальные проекты России

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали интеллектуальную систему «Radex — ИИ-ассистент врача-рентгенолога» по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.

Система анализирует рентгеновские снимки грудной клетки с использованием больших мультимодальных языковых моделей и автоматически выявляет признаки патологий легких. В режиме реального времени врач-рентгенолог может с ней вести диалог: задавать вопросы, уточнять информацию и оспаривать выданный диагноз. «Radex» способна диагностировать 18 заболеваний: пневмонию, плеврит, пневмоторакс, фиброз, опухолевые процессы, переломы ребер и другие.

Интерфейс состоит из чата-панели с вопросами и ответами, окна для загрузки и просмотра рентгеновского снимка. Врачу-рентгенологу необходимо запустить программу, загрузить рентгеновский снимок и задать команду в чате. Через 20−30 секунд ИИ-ассистент выдаст предварительный диагноз. Кроме того, доступна визуализация результатов анализа: система может наглядно показать на снимке участки затемнения и другие видимые отклонения.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.