В Иркутском районе прокуратура защитила жилищные права 9 детей. Матерям новорожденных вручили государственные сертификаты на материнский капитал. На эти средства они купили дома, однако женщины не смогли своевременно оформить приобретенное жилье в собственность вместе со своими детьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Ведомство обратилось в суд с требованием обязать получательниц сертификатов оформить жилые помещения в общую долевую собственность, включающую родителей и детей.
По решению суда, женщины должны выделить девяти несовершеннолетним их доли и оформить на них право собственности.
