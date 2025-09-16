В Иркутском районе прокуратура защитила жилищные права 9 детей. Матерям новорожденных вручили государственные сертификаты на материнский капитал. На эти средства они купили дома, однако женщины не смогли своевременно оформить приобретенное жилье в собственность вместе со своими детьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.