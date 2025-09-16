Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе прокуратура защитила жилищные права 9 детей

Матери не смогли своевременно оформить жилье в собственность вместе со своими детьми.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе прокуратура защитила жилищные права 9 детей. Матерям новорожденных вручили государственные сертификаты на материнский капитал. На эти средства они купили дома, однако женщины не смогли своевременно оформить приобретенное жилье в собственность вместе со своими детьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Ведомство обратилось в суд с требованием обязать получательниц сертификатов оформить жилые помещения в общую долевую собственность, включающую родителей и детей.

По решению суда, женщины должны выделить девяти несовершеннолетним их доли и оформить на них право собственности.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии 49-летний мужчина хотел убить спящего попутчика в поезде.