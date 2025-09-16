2,5 тысячи семей Ростовской области получат земельные сертификаты до 2027 года

Программа работает с 2020 года. За это время сертификаты на общую сумму около 2 млрд рублей оформили уже более 4 тысяч семей. В период с 2025 до 2027 года такую же поддержку на 1,7 млрд рублей должны получить еще почти 2,5 тысячи семей. Размер выплаты в следующем году — 583,1 тысячи рублей.