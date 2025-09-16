Ричмонд
2,5 тысячи семей Ростовской области получат земельные сертификаты до 2027 года

1,7 млрд рублей выделят на земельные сертификаты для 2,5 тысячи донских семей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области уже 500 многодетных семей получили земельные сертификаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской глава Юрий Слюсарь.

— В этом году, несмотря на сложности, мы направили почти 290 млн рублей из областного бюджета. Это инвестиция в будущее области и наших детей. Для кого-то сертификат становится первым шагом к собственному дому, для других — возможностью погасить ипотеку или купить квартиру, — отметил Юрий Слюсарь.

Программа работает с 2020 года. За это время сертификаты на общую сумму около 2 млрд рублей оформили уже более 4 тысяч семей. В период с 2025 до 2027 года такую же поддержку на 1,7 млрд рублей должны получить еще почти 2,5 тысячи семей. Размер выплаты в следующем году — 583,1 тысячи рублей.

— Один из главных приоритетов нашей работы — поддержка многодетных семей. Они должны чувствовать себя защищенными, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, в Ростовской области планируют расширить меры поддержки для многодетных семей.

