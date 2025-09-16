В Башкирии похолодает до −2 градусов

В Башкирии в ближайшие сутки в регионе установится переменная облачность, а осадков не ожидается, однако столбики термометров существенно упадут. Об этом предупреждает МЧС республики.
Прогнозируется, что ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, однако кое-где возможны заморозки. На почве и в воздухе столбик термометра может ненадолго опуститься до 0…-2 градусов. Днем же воздух прогреется до +16…+21 градуса.
Также метеорологи обращают внимание на ухудшение видимости на дорогах. В ночное и утреннее время на отдельных участках трасс вероятен туман, из-за которого видимость может снизиться до 500 метров и даже меньше.
