Саратовскиe специалисты по работе с молодежью повысили квалификацию

Очный этап обучения по повышению квалификации специалистов центра молодежных инициатив состоялся в Саратовской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете молодежной политики региона.
Участники получили новые знания и навыки в области работы с молодежными инициативами и ознакомились с лучшими практиками реализации таких проектов в различных регионах России. В рамках обучения прошли интерактивные лекции, мастер-классы и тренинги, направленные на развитие лидерских качеств и проектного мышления. Полученные знания позволят сотрудникам центра молодежных инициатив более эффективно реализовывать программы, ориентированные на поддержку и развитие молодежи региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.