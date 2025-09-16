Хоррор «Долгая прогулка» выйдет в России 18 сентября

У «Долгой прогулки» (первого романа, начатого Стивеном Кингом, еще на излете 60-х, в бытность 18-летним студентом) была долгая прогулка до большого экрана. На этой дистанции к тексту успели подступиться многие кинематографисты: от пионера хоррора Джорджа А. Ромеро и специалиста по кинговским адаптациям Фрэнка Дарабонта до сценариста «Зодиака» Джеймса Вандербильта и режиссера «Страшных историй для рассказа в темноте» Андре Овредала. Но в итоге картина состоялась только через неполные полвека после публикации книги, а в кресло постановщика угодил Фрэнсис Лоуренс — автор «Константина» с Киану Ривзом, «Я — легенда» с Уиллом Смитом, а также всех частей «Голодных игр», кроме самой первой. Последнее обстоятельство, надо думать, делает Лоуренса идеальной фигурой для материала «Прогулки»: антиутопический роман Кинга описывает США при военной диктатуре, где ежегодно проводят близкое по духу мероприятие — пеший марафон, в котором юноши-добровольцы могут выиграть огромное состояние и исполнение одного желания, если не будут сбавлять скорость ниже 5 км/ч. В противном случае — пуля в голову. Финишной черты нет, побеждает последний выживший.