Тариф на электроэнергию могут повысить в Алматы

В Алматы и Алматинской области могут изменить тариф на электроэнергию с октября 2025 года. Свет может подорожать с 31,85 до 38,01 тенге за киловатт, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет Kazinform, уведомление о предстоящем повышении цен на электрическую энергию для потребителей в Алматы подал филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК) — «ЭнергоСбыт». В связи с этим Департамент по регулированию естественных монополий по Алматы провел общественные слушания.

Мы просим утвердить с 1 октября 2025 года новый средний тариф на электроэнергию для наших потребителей в Алматы в размере 38,01 тенге за киловатт.

сказала 15 сентября представитель «ЭнергоСбыта» Диана Нурбакова

Как посчитали в «ЭнергоСбыте», текущий тариф не позволяет покрыть дополнительные расходы, которые возникли из-за роста тарифа АЖК с 1 августа (с 12,96 до 14,25 тенге за киловатт) и повышения стоимости услуг КТЖ по передаче энергии с 1 апреля (с 3,66 до 5,41 тенге за киловатт).

На данный момент пока неизвестно, будут ли в целом удовлетворены просьбы «ЭнергоСбыта» об изменении тарифа.

В ходе проведения публичных слушаний потребителями заданы интересующие вопросы, представителями департамента и филиала АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «ЭнергоСбыт» даны соответствующие разъяснения. С учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний решение департамента будет принято в установленные законодательством сроки.

заявили в ДКРЕМ по Алматы

В Департаменте по регулированию естественных монополий по Алматы уточнили, что решение будет принято 25 сентября.

Ныне действующий средний тариф на электроэнергию в Алматы и Алматинской области был установлен 15 июля 2025 года в размере 31,85 тенге за киловатт без НДС (35,67 тенге за киловатт с НДС).