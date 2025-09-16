Тариф на электроэнергию могут повысить в Алматы

Как посчитали в «ЭнергоСбыте», текущий тариф не позволяет покрыть дополнительные расходы, которые возникли из-за роста тарифа АЖК с 1 августа (с 12,96 до 14,25 тенге за киловатт) и повышения стоимости услуг КТЖ по передаче энергии с 1 апреля (с 3,66 до 5,41 тенге за киловатт).