Черный гриф залетел в Саяно-Шушенский заповедник на юге Красноярского края

Одна птица с интересом клевала объектив камеры, а другая позировала, приняв горделивую осанку. Благодаря близкому расстоянию удалось подробно рассмотреть редких пернатых, что помогло в их идентификации.
Это уже второе подтверждение присутствия черного грифа на территории заповедника. Впервые вид был зарегистрирован в конце мая этого года, когда птиц заметили в полете.
Черный гриф — самый крупный представитель ястребиных. Его отличают однотонное темно-бурое оперение, массивные крылья и характерная посадка с прогнутой шеей. Молодые особи темнее взрослых и имеют более пышное оперение на голове, сообщает пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».