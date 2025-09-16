Юные москвичи посетили новый комплекс детской больницы святого Владимира

Более 3,6 тыс. участников образовательных проектов «Медицинский класс в московской школе» и «Естественно-научная вертикаль» посетили новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.
Во время экскурсии школьники осмотрели главный атриум и холлы здания, посетили отделения сосудистой и торакальной хирургии, а также познакомились с новейшим аппаратом компьютерной томографии. Они увидели игровые зоны, палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей, специальную зону с тренажерами и симуляционным оборудованием.
Юных гостей также познакомили с анатомией человека в различных 3D-проекциях, помогли освоить им базовые навыки лапароскопической хирургии, научили проводить ультразвуковое исследование, оказывать сердечно-легочную реанимацию и осуществлять забор крови. Детская городская клиническая больница святого Владимира — один из крупнейших многопрофильных детских стационаров Москвы. В учреждении можно получить специализированную помощь по 15 профилям, включая гравитационную хирургию крови, детскую урологию-андрологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.