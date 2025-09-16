В школе Березовского Свердловской области открыли медицинский класс

«Эти ребята думают о выборе профессии, и мы пытаемся их максимально профориентировать. Закупаем оборудование в классы биологии и химии, поскольку это два профильных предмета, которые нужны для поступления в медицинский вуз, и старшеклассники углубленно их изучают. Заключается соглашение с больницей, которая территориально близка к медицинскому классу, с медколледжем, с медуниверситетом, чтобы ребята за время обучения в 10−11-х классах максимально погружались в будущую специальность», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.