В школе Березовского Свердловской области открыли медицинский класс

Медицинский класс начал работать в школе № 9 города Березовского Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Школьникам стали доступны виртуальный «Анатомический атлас», наборы интерактивных учебных моделей различных систем организма человека и мобильный модуль тестирования «Первая помощь». По мнению медиков, проект «Медицинские классы Свердловской области» поможет привлечь молодые кадры и вернуть учеников после окончания медицинских образовательных учреждений разного уровня в родной город.
«Эти ребята думают о выборе профессии, и мы пытаемся их максимально профориентировать. Закупаем оборудование в классы биологии и химии, поскольку это два профильных предмета, которые нужны для поступления в медицинский вуз, и старшеклассники углубленно их изучают. Заключается соглашение с больницей, которая территориально близка к медицинскому классу, с медколледжем, с медуниверситетом, чтобы ребята за время обучения в 10−11-х классах максимально погружались в будущую специальность», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.