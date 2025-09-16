В Пермской арт-резиденции открывается выставка по итогам кунгурского пленэра

Старинный купеческий город Кунгур в десятый раз принимал на пленэре художников из Перми, Чусового, Горнозаводска, Тюмени и Нижнего Тагила. В знаковом культурном событии, которое было посвящено 80-летию Великой Победы, участвовали и художники-кунгуряки.
В один из дней пленэра, как и в прошлые годы, для участников был организован выезд в окрестности Кунгура. В этот раз художникам предложили поработать в селе Зуята, где находятся «Журавли» — это один из самых пронзительных в Прикамье памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Завершила насыщенную неделе выставка, художники подарили по одной из своих работ Кунгурскому музею-заповеднику.
Выставка «Кунгурские истории» (0+) откроется в Пермской арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а) сегодня, 16 сентября, в 18:00. В экспозиции представлены 49 работ 26 авторов из разных городов России. Выставка продлится до 19 октября.