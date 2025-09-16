Ричмонд
«Сбили и всё». Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву

Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к летевшим в Польшу и Литву БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет отношения к беспилотникам, направлявшимся в Польшу и Литву, передает БелТА.

— Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, — мы не имеем к этому никакого отношения, — заявил белорусский лидер на церемонии вручения госнаград.

Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона не реагирует, так драматично на БПЛА, как это делают западные соседи.

— И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям, — раскрыл он детали.

Кроме того, глава республики объяснил, что в Беларуси были сбиты БПЛА, нарушившие воздушное пространство.

— Они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все, — указал глава страны.

При этом Лукашенко уточнил, что несколько беспилотников не удалось поразить. Но и заметил, что для уничтожения остальных БПЛА были затрачены огромные средства, хотя летели они и не в Беларусь, а в Польшу.

Еще Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

Также белорусский президент сказал, что не советует проверять западным соседям Беларуси.

Тем временем Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025».

