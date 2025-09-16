Разработан компактный бокс для транспортировки крови

Разработка требует предварительного нагрева и охлаждения в течение всего 20 минут, не требует заправки жидким азотом или сухим льдом, при отключении от источника питания способна поддерживать необходимую температуру 40 минут, что выгодно отличает ее от отечественных и зарубежных аналогов. Еще одним плюсом двухкамерной системы с разностью температур, кроме компактности, мобильности и безопасности, является невысокая стоимость составляющих конструкции. «Элемент Пельтье обходится недорого, но работает долго. По нашим расчетам, если использовать контейнер ежедневно, он потенциально проработает 13 лет при соблюдении правил эксплуатации», — подчеркнула Варавина.