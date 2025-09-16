Поезда ФПК вошли в график после задержек из-за ЧП в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в субботу заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала о задержках пассажирских поездов в связи с проведением оперативных мероприятий. ФПК сообщала о задержке ряда поездов. Утром в понедельник с отставанием от графика шли девять поездов.