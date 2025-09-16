Поезда ФПК вошли в график после задержек из-за ЧП в Орловской области

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пассажирские поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) в настоящее время идут по графику после некоторых задержек из-за ЧП в Орловской области в выходные, сообщили РИА Новости в компании.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в субботу заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала о задержках пассажирских поездов в связи с проведением оперативных мероприятий. ФПК сообщала о задержке ряда поездов. Утром в понедельник с отставанием от графика шли девять поездов.
«В настоящее время движение осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком», — прокомментировали в ФПК во вторник, вошли ли поезда в график после этого ЧП.