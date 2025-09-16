Двое пострадавших после хлопка газа в Ангарске по-прежнему находятся в больнице. Напомним, утром, 15 сентября 2025 года в 12-м микрорайоне Ангарска в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 79 человек, среди них 12 детей. Три человека пострадали, один мужчина погиб.