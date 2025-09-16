Двое пострадавших после хлопка газа в Ангарске по-прежнему находятся в больнице. Напомним, утром, 15 сентября 2025 года в 12-м микрорайоне Ангарска в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 79 человек, среди них 12 детей. Три человека пострадали, один мужчина погиб.
Как сообщил КП-Иркутск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, двоих жильцов госпитализировали в больницу.
— Они по-прежнему находятся под наблюдением врачей. Состояние потерпевших оценивается как стабильное средней степени тяжести, — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья.
Следователи завели уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники ведомства предварительно установили, что причиной трагедии стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.