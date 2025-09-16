Ричмонд
В Китае представили межрегиональный тур «Зеленый маршрут: Байкал — Алтай»

Недельный тур включает объекты в Иркутской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный тур «Зеленый маршрут: Байкал — Алтай» презентовали в Китае на международной туристической выставке China (Guangdong) International Tourism Industry Expo CITIE 2025 в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Недельный тур включает четыре локации в Иркутской области и 11 — на Алтае. В Алтайском крае туристы побывают в Барнауле, на курорте Белокуриха и в игорной зоне «Сибирская монета». Также они посетят Тавдинские пещеры, Парк Рериха и дендропарк «Алтайское Холмогорье». Продолжив путешествие по Чуйскому тракту, они познакомятся с природными достопримечательностями и местами отдыха в Республике Алтай.

В рамках деловой программы CITIE 2025 российская делегация представила презентационную сессию «Виды туризма в России для китайских туристов: возможности и перспективы сотрудничества», где обозначила ключевые туристические маршруты и локации, включенные в каталог Time to Travel — они вызвали большой интерес у профессиональной аудитории. Стенд Discover Russia посетил генеральный секретарь Ассоциации туроператоров провинции Гуандун Чжэн Вэньли. В ходе переговоров обсуждались перспективы долгосрочного сотрудничества.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.