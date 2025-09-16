В Китае представили межрегиональный тур «Зеленый маршрут: Байкал — Алтай»

Недельный тур включает четыре локации в Иркутской области и 11 — на Алтае. В Алтайском крае туристы побывают в Барнауле, на курорте Белокуриха и в игорной зоне «Сибирская монета». Также они посетят Тавдинские пещеры, Парк Рериха и дендропарк «Алтайское Холмогорье». Продолжив путешествие по Чуйскому тракту, они познакомятся с природными достопримечательностями и местами отдыха в Республике Алтай.