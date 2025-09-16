В начале 2026 года в Первоуральске откроют травматологический пункт

Травматологический пункт начнет работать на улице Металлургов в городе Первоуральске Свердловской области в начале следующего года в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Медпункт откроется в здании бывшего пищеблока, который размещен рядом с другими основными корпусами больницы — хирургическим и терапевтическим. Помещения площадью 320 кв. м готовят к масштабному капитальному ремонту. Работы займут 4−5 месяцев, планируется, что уже в январе-феврале 2026 года обновленный травмпункт откроет двери для пациентов.
«Когда этим летом я знакомилась с больницей Первоуральска, одним из вопросов, который задавали жители, стало место расположения травматологического пункта. Он один в городе, и сейчас находится в районе Динаса, что достаточно далеко от центра и максимальной жилой застройки. Раньше травмпункт располагался на улице Металлургов, на втором этаже поликлиники, что тоже неудобно, потому что в здании нет лифта. Нужно было быстро найти вариант на территории медицинского городка, где расположены все основные структурные подразделения Городской больницы Первоуральска, и такое решение мы нашли», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.