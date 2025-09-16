В начале 2026 года в Первоуральске откроют травматологический пункт

«Когда этим летом я знакомилась с больницей Первоуральска, одним из вопросов, который задавали жители, стало место расположения травматологического пункта. Он один в городе, и сейчас находится в районе Динаса, что достаточно далеко от центра и максимальной жилой застройки. Раньше травмпункт располагался на улице Металлургов, на втором этаже поликлиники, что тоже неудобно, потому что в здании нет лифта. Нужно было быстро найти вариант на территории медицинского городка, где расположены все основные структурные подразделения Городской больницы Первоуральска, и такое решение мы нашли», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.