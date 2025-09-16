«Не знали, чьи они». Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники, передает БелТА.
Так, белорусский лидер сообщил, что в Беларуси были сбиты БПЛА, нарушившие воздушное пространство.
— Мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и всё, — указал глава страны.
При этом Лукашенко уточнил, что несколько беспилотников не удалось поразить. Но и заметил, что для уничтожения остальных БПЛА были затрачены огромные средства, хотя летели они не в Беларусь, а в Польшу.
Также он раскрыл, что о сбитых беспилотниках было сообщено польской стороне.
— Им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: «Работайте!» Они это признают. Тем не менее пакостят, — прокомментировал белорусский президент.
Резюмируя, Лукашенко отметил, что реакция Варшавы свидетельствует о наличии у Польши как-то замыслов.
— У них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя, — констатировал президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву: «Сбили и всё».
Также белорусский лидер потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.
Накануне Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025».