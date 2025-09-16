Ричмонд
«Белавиа» запускает рейсы на Шри-Ланку

МИНСК, 16 сен — Sputnik. «Белавиа» с 28 октября начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе отечественного авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.by

Ранее в эксклюзивном интервью Sputnik гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец рассказал, что «Белавиа» планирует открыть на Шри-Ланку еженедельный регулярный рейс. По планам направление должно было стать доступным для белорусов до конца 2025 года.

С 28 октября Belavia начнет выполнять полетную программу Минск ⇄ Маттала.

говорится в сообщении «Белавиа»

Уточняется, что рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам, это направление будет обслуживать Airbus A330−200. Время в пути составит около девяти с половиной часов.

Международный аэропорт Маттала находится в южной части острова Шри-Ланка, который славится белоснежными пляжами и джунглями. Именно здесь выращивают знаменитый цейлонский часть. А еще на острове расположены восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.