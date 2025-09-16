«Белавиа» запускает рейсы на Шри-Ланку

Ранее в эксклюзивном интервью Sputnik гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец рассказал, что «Белавиа» планирует открыть на Шри-Ланку еженедельный регулярный рейс. По планам направление должно было стать доступным для белорусов до конца 2025 года.
С 28 октября Belavia начнет выполнять полетную программу Минск ⇄ Маттала.
Уточняется, что рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам, это направление будет обслуживать Airbus A330−200. Время в пути составит около девяти с половиной часов.
Международный аэропорт Маттала находится в южной части острова Шри-Ланка, который славится белоснежными пляжами и джунглями. Именно здесь выращивают знаменитый цейлонский часть. А еще на острове расположены восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.