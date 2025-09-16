В библиотеке Ярославля пройдет марафон креативных индустрий

На третьей площадке — «Новые медиа и маркетинг» — гости познакомятся с новым направлением креативных индустрий. Там выступят ярославские блогеры, авторы креативных проектов и представители государственных сфер маркетинга. На площадке «Профессиональная площадка для работников культуры» библиотекари региона получат ценные знания о том, как работать с проектом «Гений места». Участники не только рассмотрят актуальные вопросы, но и смогут поделиться накопленным опытом реализации проекта, а также показать результаты своей работы в данном направлении.