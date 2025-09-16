В библиотеке Ярославля пройдет марафон креативных индустрий

Марафон креативных индустрий состоится 20 сентября в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
На первой площадке участники услышат истории успеха разных мастеров и примут участие в мастер-классах. Также гости смогут посетить ярмарку местных ремесленников и увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Вторая площадка будет посвящена настольным ролевым играм. Там гости узнают про историю создания настольно-ролевых игр и смогут принять участие в настольных играх под руководством опытных мастеров из клуба настольных ролевых игр «МИФ».
На третьей площадке — «Новые медиа и маркетинг» — гости познакомятся с новым направлением креативных индустрий. Там выступят ярославские блогеры, авторы креативных проектов и представители государственных сфер маркетинга. На площадке «Профессиональная площадка для работников культуры» библиотекари региона получат ценные знания о том, как работать с проектом «Гений места». Участники не только рассмотрят актуальные вопросы, но и смогут поделиться накопленным опытом реализации проекта, а также показать результаты своей работы в данном направлении.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.