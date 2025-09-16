Появились новые подробности по делу экс-госсекретаря Дагестана

В июне суд в Махачкале удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Магомедову, в котором содержались требования об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт». Из документа следовало, что Магомедов сначала обеспечил преобразование завода «Дагнефтепродукта» в ОАО, после чего выкупил его на аукционе компанией «Дагестан-нефтепродукт». Затем эта компания была переименована в «МСБ Холдинг», учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО «Дагнефтепродукт» было преобразовано в ООО «Каспетролсервис».