Карантин по бешенству введен в Лыскове

В период действия карантина в очаге запрещаются лечение зараженных животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых видов, их ввоз и вывоз (за исключением привитых не менее чем за 179 дней до вывоза), а также охота, кроме регулирования численности диких животных. Также ограничен доступ посторонних на территорию. На территории всего Лыскова запрещено проводить ярмарки, выставки и иные мероприятия с участием восприимчивых животных, а также их вывоз (кроме случаев убоя и вывоза вакцинированных животных).