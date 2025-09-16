Ричмонд
Карантин по бешенству введен в Лыскове

В городе Лысково Нижегородской области установлен карантин по бешенству среди животных.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий указ губернатора региона опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Ограничительные меры введены по представлению комитета ветеринарии. Лысково признано неблагополучной территорией, а эпизоотическим очагом определена зона в радиусе двух километров от координат 56.022026, 45.010689 — на территории общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов».

В период действия карантина в очаге запрещаются лечение зараженных животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых видов, их ввоз и вывоз (за исключением привитых не менее чем за 179 дней до вывоза), а также охота, кроме регулирования численности диких животных. Также ограничен доступ посторонних на территорию. На территории всего Лыскова запрещено проводить ярмарки, выставки и иные мероприятия с участием восприимчивых животных, а также их вывоз (кроме случаев убоя и вывоза вакцинированных животных).

Кроме того, запрещён отлов диких животных для зоопарков. Комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Контроль за исполнением мер будет осуществляться совместно региональными и местными властями, ветеринарной службой, Роспотребнадзором, МВД и профильными министерствами. Указ распространяется на отношения, возникшие с 9 сентября 2025 года.

Ранее карантин по бешенству уже вводился в сентябре в деревне Меляево городского округа Кулебаки и в селе Дубское Перевозского округа. В августе аналогичные меры действовали в шести населённых пунктах региона.