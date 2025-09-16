Ричмонд
Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян

Лукашенко: россияне многое могут и белорусским военным нужно у них учиться.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые «многое могут», и заявил, что российские партнеры готовы бесплатно передавать свои навыки белорусам.

«Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», — заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.

