МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые «многое могут», и заявил, что российские партнеры готовы бесплатно передавать свои навыки белорусам.
«Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», — заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.