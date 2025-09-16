В ДНР для защиты лесов от пожаров по нацпроекту приобрели технику

В Донецкой народной республике для профилактики и тушения лесных пожаров используют специализированную технику. Ее приобрели при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
Оборудование передали в лесохозяйственные учреждения под управлением Министерства природных ресурсов и экологии ДНР: ГБУ ДНР «Приазовский лесхоз», ГБУ ДНР «Амвросиевский лесхоз» и ГБУ ДНР «Торезский лесхоз». Как уточнили в Минприроды, технику применяют для профилактики лесных пожаров — создают и прочищают противопожарные минерализованные полосы, а также для оперативного тушения возгораний.
К тому же «Приазовский лесхоз» и «Торезский лесхоз» получили лесохозяйственную технику и оборудование для подготовки к осенней посадке саженцев. Они позволят качественно обработать почву, а значит, растения будут лучше приживаться. Это поможет успешнее восстанавливать леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.