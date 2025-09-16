В ДНР для защиты лесов от пожаров по нацпроекту приобрели технику

К тому же «Приазовский лесхоз» и «Торезский лесхоз» получили лесохозяйственную технику и оборудование для подготовки к осенней посадке саженцев. Они позволят качественно обработать почву, а значит, растения будут лучше приживаться. Это поможет успешнее восстанавливать леса.