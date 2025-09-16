В Башкирию вернулись более 2400 участников спецоперации

Более 2400 жителей Башкирии, участвовавших в специальной военной операции и завершивших службу, уже вернулись в республику. Эту информацию озвучил вице-премьер регионального правительства — министр спорта Руслан Хабибов в ходе встречи главы республики с представителями Ассоциации ветеранов СВО.
Хабибов сообщил, что каждого демобилизованного бойца взяли на персональный учет, и за ним закреплен персональный куратор. По его словам, поддержка оказывается «адресно и точечно». Заместитель председателя правительства акцентировал внимание на необходимости всестороннего сопровождения для организации медицинской, психологической, социальной и юридической помощи.
Также вице-премьер отметил, что больше половины вернувшихся ветеранов уже нашли работу. Около полутора тысяч человек прошли восстановление и лечение в санаториях, а более 1200 бывших военнослужащих получили помощь психологов и психотерапевтов для реабилитации после пережитого.
