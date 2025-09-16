Студенты Омского ГАУ участвуют в научно-практической конференции в «Сириусе»

С 14 по 20 сентября в научно-технологическом институте «Сириус» проходит Международная научно-практическая конференция по экологии и вопросам изменения климата. В форуме принимают участие ученые, студенты, молодые специалисты, представители государственных структур, бизнеса и общественности. География участников — страны БРИКС, СНГ, Африки и Азии.
Омскую область на конференции представляют магистранты Омского ГАУ: студентка 1-го курса магистратуры по направлению подготовки «Зоотехния» Ирина Черепова и студент 1-го курса магистратуры по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение» Арсений Сорокин. Ребята станут участниками молодежного проектного интенсива «Сельское хозяйство в условиях изменения климата». В рамках конференции его проводят для студентов образовательных организаций, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ.
Студенты Омского ГАУ будут участвовать в разработке новых подходов к устойчивому развитию сельского хозяйства в условиях рисков, связанных с изменениями климата. Пятнадцать лучших проектов, которые разработают участники интенсива, будут представлены министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. Встреча пройдет 20 сентября.