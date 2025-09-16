Студенты Омского ГАУ участвуют в научно-практической конференции в «Сириусе»

Омскую область на конференции представляют магистранты Омского ГАУ: студентка 1-го курса магистратуры по направлению подготовки «Зоотехния» Ирина Черепова и студент 1-го курса магистратуры по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение» Арсений Сорокин. Ребята станут участниками молодежного проектного интенсива «Сельское хозяйство в условиях изменения климата». В рамках конференции его проводят для студентов образовательных организаций, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ.