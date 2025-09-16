В башкирской деревне Калмиябаш прошел туристический слет

Туристический слет состоялся в деревне Калмиябаш Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Калтасинского района.
Участники состязались в перетягивании каната и спортивной эстафете. На туристической полосе надо было установить палатки на скорость, правильно вязать узлы и ориентироваться на местности. Гостей угощали вкусной кашей и ароматным чаем на травах. Турслет стал праздником здоровья, спорта и общения.
«Мы хотели организовать мероприятие, которое объединит наших односельчан, даст возможность отдохнуть и повеселиться всей семьей. Уверены, что участники турслета еще долго будут вспоминать этот теплый и замечательный день, который дал понять, что такое настоящее товарищество, слаженность, взаимовыручка, и как это здорово — быть большой и дружной командой», — отметили организаторы мероприятия.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.