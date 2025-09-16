Нетаньяху резко ответил Эрдогану

«Это наш город, господин Эрдоган. Это не ваш город, это наш город. Он всегда будет нашим городом. Он больше не будет разделен», — приводит слова Нетаньяху «Лента.ру».
По информации издания, это был ответ Эрдогану, который в 2020 году намекнул на принадлежность города Турции из-за его османской истории.
Нетаньяху также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за официальное признание Иерусалима столицей государства Израиль и перевод туда дипломатической миссии США. Политик подчеркнул, что аналогичный шаг должен стать примером для всего международного сообщества.
Ранее израильский премьер обвинил Китай и Катар в использовании СМИ и технологий ИИ с целью для изоляции Израиля на международной арене, подчеркнув, что Израиль будет бороться с этим.