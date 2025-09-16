В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде.
«Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в суде.
Потерпевшим по делу признан священнослужитель.
Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.