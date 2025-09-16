Ричмонд
Новая стоимость проездных утверждена в Красноярске

В Красноярске утверждена новая стоимость проездных. Транспортные карты выгодны тем, кто часто ездит по городу с пересадками: они дают экономию от 4 до 9,5 рубля на каждой поездке.

Источник: gnkk

Проездные остаются двух видов. Безлимитный на месяц теперь обойдется 3 500 рублей. Их начнут продавать уже на этой неделе, 20 сентября.

Проездной с ограниченным количеством поездок будет стоить от 660 до 2887,5 рубля. Они будут выпущены в продажу с 1 октября. Изменения связаны с повышением цен на проезд.

Все ранее купленные и еще не закончившиеся проездные будут действительны в зависимости от тарифа до окончания поездок или календарного месяца со дня их покупки, — говорят в мэрии.

Напомним, цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах Красноярска выросла с 1 сентября. Теперь одна поездка в автобусе стоит 48 рублей, в электротранспорте — 46 рублей.