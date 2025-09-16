Новая стоимость проездных утверждена в Красноярске

Проездные остаются двух видов. Безлимитный на месяц теперь обойдется 3 500 рублей. Их начнут продавать уже на этой неделе, 20 сентября.
Проездной с ограниченным количеством поездок будет стоить от 660 до 2887,5 рубля. Они будут выпущены в продажу с 1 октября. Изменения связаны с повышением цен на проезд.
Все ранее купленные и еще не закончившиеся проездные будут действительны в зависимости от тарифа до окончания поездок или календарного месяца со дня их покупки, — говорят в мэрии.
Напомним, цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах Красноярска выросла с 1 сентября. Теперь одна поездка в автобусе стоит 48 рублей, в электротранспорте — 46 рублей.