На Рубинштейна начали закрываться бары из-за «закона о наливайках»

Напомним, чтобы попасть в реестр, у бара должно быть не менее 50 квадратных метров зала, кухня и туалет, а также отдельный вход на улицу. Владелец обязан сам подать заявку на включение в список. Пока что это сделали лишь около 200 заведений из примерно 1600, действующих в городе.