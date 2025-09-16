Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Рубинштейна начали закрываться бары из-за «закона о наливайках»

В Петербурге закон о наливайках уже отразился на жизни «барной улицы» Рубинштейна: несколько заведений там прекратили работу, не вписавшись в новые требования. Об этом сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

В Северной столице с 1 сентября вступили в силу новые правила для заведений, торгующих алкоголем. Ограничения касаются баров и кафе в жилых домах, особенно тех, что имеют выходы во дворы. Теперь, чтобы продолжить работу после 22:00, заведения обязаны попасть в специальный реестр ресторанов, который формирует Смольный.

«Жители нам сообщили, что несколько заведений, с выходом на дворовую территорию прекратили работу. Что касается барных улиц, таких как Рубинштейна, Некрасова, то заведения, расположенные там, подаются в реестр ресторанов», — напомнил Четырбок.

Со слов депутата, «приличные заведения», которые проходят по критериям, могут работать дальше. В противном случае торговля разрешена только до 22:00. О полном закрытии речь не идет.

Напомним, чтобы попасть в реестр, у бара должно быть не менее 50 квадратных метров зала, кухня и туалет, а также отдельный вход на улицу. Владелец обязан сам подать заявку на включение в список. Пока что это сделали лишь около 200 заведений из примерно 1600, действующих в городе.

Ранее «МК в Питере» писал, что одна из «наливаек» на проспекте Ветеранов не прошла «фейс-контроль» у Смольного.