В Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью

В Беларуси планируют призывать в армию уклонистов с «уголовкой», пишет Sputnik Беларусью.
Такой законопроект рассматривают белорусские депутаты. В частности, готовятся изменения и дополнения в закон Беларуси о воинской обязанности и воинской службе.
Изменения и дополнения касаются возможности призывать на военную службу граждан, уклонившихся от призыва и в отношении которых возбудили уголовное дело, либо ведут судебное разбирательство.
— Будет закреплена возможность призыва граждан на военную службу, которые уклонились от мероприятий призыва и в отношении которых возбуждено уголовное дело, либо идет судебное разбирательство, — прокомментировал депутат Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва Юрий Марецкий.
Известно, что после первого рассмотрения законопроект направляли в постоянные комиссии, Секретариат Палаты представителей и Национальный центр законодательных и правовых исследований. Документ доработали и согласовали с Совмином. Также проект закона направлялся президенту, замечаний и предложений не поступило.
Теперь документ направят на рассмотрение и одобрение в Совет республики.
