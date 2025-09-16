Ричмонд
В Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью

Уклонисты с судимостью могут быть призваны в армию в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют призывать в армию уклонистов с «уголовкой», пишет Sputnik Беларусью.

Такой законопроект рассматривают белорусские депутаты. В частности, готовятся изменения и дополнения в закон Беларуси о воинской обязанности и воинской службе.

Изменения и дополнения касаются возможности призывать на военную службу граждан, уклонившихся от призыва и в отношении которых возбудили уголовное дело, либо ведут судебное разбирательство.

— Будет закреплена возможность призыва граждан на военную службу, которые уклонились от мероприятий призыва и в отношении которых возбуждено уголовное дело, либо идет судебное разбирательство, — прокомментировал депутат Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва Юрий Марецкий.

Известно, что после первого рассмотрения законопроект направляли в постоянные комиссии, Секретариат Палаты представителей и Национальный центр законодательных и правовых исследований. Документ доработали и согласовали с Совмином. Также проект закона направлялся президенту, замечаний и предложений не поступило.

Теперь документ направят на рассмотрение и одобрение в Совет республики.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».

Еще президент заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву: «Сбили и всё».

