В Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью

Известно, что после первого рассмотрения законопроект направляли в постоянные комиссии, Секретариат Палаты представителей и Национальный центр законодательных и правовых исследований. Документ доработали и согласовали с Совмином. Также проект закона направлялся президенту, замечаний и предложений не поступило.