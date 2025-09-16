Ричмонд
В Иркутске начало отопительного сезона в Иркутске перенесли на 22 сентября

Это связано с тем, что в городе ожидается потепление до +20 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начало отопительного сезона в Иркутске перенесли на 22 сентября. Изначально планировали обеспечить квартиры и социальные учреждения теплом уже с 17 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Такое решение приняли на оперативном штабе в связи с тем, что в областном центре в ближайшую неделю сохранится тепло — днем до +20 градусов, — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Условием для начала отопительного сезона является наступление стабильного похолодания, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не превышает +8 градусов. Подачу тепла будут проводить поэтапно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе прокуратура защитила жилищные права 9 детей.