В Иркутске начало отопительного сезона в Иркутске перенесли на 22 сентября. Изначально планировали обеспечить квартиры и социальные учреждения теплом уже с 17 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Такое решение приняли на оперативном штабе в связи с тем, что в областном центре в ближайшую неделю сохранится тепло — днем до +20 градусов, — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Условием для начала отопительного сезона является наступление стабильного похолодания, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не превышает +8 градусов. Подачу тепла будут проводить поэтапно.
