Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение

«Росмолодежь» очень активно помогает в организации этого конкурса, в том числе и в работе с формированием команды волонтеров. Это более 500 человек из 47 российских регионов. Что интересно — есть волонтеры из четырех наших дружественных стран: Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия", — сказал он на пресс-конференции, которая проходит во вторник.