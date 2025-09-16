Ричмонд
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение

Чернышенко: волонтерами Интервидения стали более 500 человек из 47 регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Волонтерами международного музыкального конкурса «Интервидение» стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета конкурса Дмитрий Чернышенко.

«Росмолодежь» очень активно помогает в организации этого конкурса, в том числе и в работе с формированием команды волонтеров. Это более 500 человек из 47 российских регионов. Что интересно — есть волонтеры из четырех наших дружественных стран: Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия", — сказал он на пресс-конференции, которая проходит во вторник.

Чернышенко уточнил, что волонтеры уже активно работают: встречают иностранных участников, гостей, конкурсантов, помогают с размещением в гостинице и сопровождают команды.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.

РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».

