Болгария арестовала бизнесмена из России, чье судно взорвалось в Бейруте

Российский бизнесмен Игорь Гречушкин задержан в Болгарии по подозрению в причастности к взрыву в бейрутском порту в августе 2020 года. Его арест прошел почти через 5 лет после объявления в международный розыск Интерполом. Предпринимателю грозит экстрадиция в Ливан.

Источник: AP 2024

В Болгарии арестован российский бизнесмен Игорь Гречушкин, подозреваемый в причастности к взрыву в порту Бейрута в 2020 году. По версии следствия, именно его судно Rhosus перевозило аммиачную селитру, ставшую причиной трагедии. Как сообщает телеграм-канал SHOT, бизнесмену грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний.

48-летний предприниматель, имеющий гражданство Росии и Кипра, был задержан в аэропорту Софии. Его задержали спустя почти пять лет после того, как ливанские власти через Интерпол объявили в розыск Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева. По данным SHOT, в случае отказа в экстрадиции ливанские правоохранители могут прибыть в Болгарию для его допроса.

Напомним, прогремевший 4 августа 2020 года в порту Бейрута взрыв унес жизни не менее 218 человек, более 6 тысяч получили ранения. Детонация 2750 тонн аммиачной селитры опустошила обширные районы города, нанеся 15 миллиардов долларов ущерба. Следствие выяснило, что это вещество, используемое в производстве взрывчатки и удобрений, было изъято с корабля и хранилось в порту с нарушениями безопасности.