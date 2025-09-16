Болгария арестовала бизнесмена из России, чье судно взорвалось в Бейруте

48-летний предприниматель, имеющий гражданство Росии и Кипра, был задержан в аэропорту Софии. Его задержали спустя почти пять лет после того, как ливанские власти через Интерпол объявили в розыск Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева. По данным SHOT, в случае отказа в экстрадиции ливанские правоохранители могут прибыть в Болгарию для его допроса.