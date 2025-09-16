Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружили утром. Закончились поиски пропавшего в Башкирии пациента психоневрологического интерната

В Башкирии завершились поиски пропавшего пациента ПНИ.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии завершились поиски 43-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».

Позавчера в 06:00 мужчина ушел из психоневрологического интерната, и двое суток его местонахождение было неизвестно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден! Жив! — сообщили добровольцы.

Где был мужчина и почему пропал — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.