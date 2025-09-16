Обнаружили утром. Закончились поиски пропавшего в Башкирии пациента психоневрологического интерната

В Иглинском районе Башкирии завершились поиски 43-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Позавчера в 06:00 мужчина ушел из психоневрологического интерната, и двое суток его местонахождение было неизвестно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден! Жив! — сообщили добровольцы.
Где был мужчина и почему пропал — не уточняется.
