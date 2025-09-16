Ричмонд
Институт плодоводства НАН назвал белорусский сорт яблок, который хранится год

Институт плодоводства НАН Беларуси назвал очень старый сорт яблок, который хранится до года.

Источник: Комсомольская правда

Сорт яблок, который храниться очень долго, до одного года, в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» назвал директор Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.

«Сорт с почти 100-летней историей, “Синап белорусский”, он способен сохраняться очень долго, на протяжении практические всего года» — подчеркнул специалист.

Но вместе с тем, отметил Александр Таранов, есть популярные сорта яблок, которые не могут храниться до июня-июля, но нам хочется иметь их на прилавках. В этих условиях необходимы технологии, которые позволят сохранить эти яблоки. Специалистами Института плодоводства для каждого из 15 сортов яблок разработаны технологии по хранению, а это в том числе и регулируемая газовая среда с различным составом.

Что касается зимнего сорта яблок «Белорусский Синап», то он выведен в Беларуси путем скрещивания «Антоновки» и «Пепина литовского». Как сообщает сайт Института плодоводства НАН Беларуси, выделен клон «Синап Белсад», обладающий высокой урожайностью и высоким качеством плодов. Сорт этих яблок считается высокозимостойким и урожайным, обладает высокой устойчивостью к парше.

Кстати, директор Института плодоводства сказал о кратности обработки садов в Беларуси: «Для выращивания белорусских яблок необходимо в 2−3 раза меньше обработок пестицидами, чем для импортных».

Узнали, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка», которая была там более 50 лет.

Институт плодоводства сказал, что в 2025-м Беларусь не доберет 20−25% яблок к уровню прошлого года.

А еще Институт плодоводства назвал популярный в Беларуси сорт яблок, не выдержавший весенние заморозки в 2025. Это «Алеся».