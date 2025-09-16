Институт плодоводства НАН назвал белорусский сорт яблок, который хранится год

Но вместе с тем, отметил Александр Таранов, есть популярные сорта яблок, которые не могут храниться до июня-июля, но нам хочется иметь их на прилавках. В этих условиях необходимы технологии, которые позволят сохранить эти яблоки. Специалистами Института плодоводства для каждого из 15 сортов яблок разработаны технологии по хранению, а это в том числе и регулируемая газовая среда с различным составом.