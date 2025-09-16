В историческом центре Нижнего Новгорода построят пятизвездочный отель

Пятизвездочную гостиницу «SAVOY Покровская» возведут в историческом центре Нижнего Новгорода к концу 2027 года. Строительство отеля с господдержкой — одно из направлений национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Гостиница станет одной из самых близких к главной достопримечательности города — она расположится в 250 метрах от Нижегородского кремля. Отель включает 170 номеров, ресторан, инфраструктуру для проведения деловых мероприятий, СПА-комплекс, подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит более 9 тыс. кв. м.
«Нижний Новгород — один из самых популярных у туристов городов на Волге, в котором развиты самые разнообразные туристические направления: культурно-познавательное, событийное, деловое, круизное и религиозное. По количеству туристов, которые размещаются в гостиницах, город занимает второе место в Приволжском федеральном округе и, бесспорно, заслуживает новых комфортных отелей. Проект реализует опытный девелопер с общим портфелем проектов около 2 млн кв. метров. Уверена, что открытие отеля высокого класса привлечет дополнительный турпоток и будет позитивно влиять на экономику города», — сказала директор подразделения «Туризм» банка ДОМ.РФ Анна Маликова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.