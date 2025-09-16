В историческом центре Нижнего Новгорода построят пятизвездочный отель

«Нижний Новгород — один из самых популярных у туристов городов на Волге, в котором развиты самые разнообразные туристические направления: культурно-познавательное, событийное, деловое, круизное и религиозное. По количеству туристов, которые размещаются в гостиницах, город занимает второе место в Приволжском федеральном округе и, бесспорно, заслуживает новых комфортных отелей. Проект реализует опытный девелопер с общим портфелем проектов около 2 млн кв. метров. Уверена, что открытие отеля высокого класса привлечет дополнительный турпоток и будет позитивно влиять на экономику города», — сказала директор подразделения «Туризм» банка ДОМ.РФ Анна Маликова.