Единую концепцию линейного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове

В Ростове-на-Дону разработают концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник. Об этом говорили на заседании градостроительного совета, встреча прошла под руководством донского главы Юрия Слюсаря.
Предполагается, что новый парк станет одним из ключевых элементов зеленого каркаса Ростовской агломерации. За основу возьмут уже благоустроенную «Первую милю», открытую в мае 2023 года. Проект предусматривает создание единой рекреационной зоны вдоль основного русла и притоков Темерника протяженностью 18 км.
Проект внушительный и по площади благоустройства, и по значимости задач, и по объему ресурсов. В связи с этим главная задача — не сделать из будущего пространства «лоскутное одеяло».
— Задумка масштабная. Важно сразу разработать общий проект, определив этапы и очередность, приоритетность. Ресурсное наполнение будем обсуждать. Надо участвовать в федеральных программах, вовлекать застройщиков, — сказал Юрий Слюсарь.
Заказчиком выступит администрация Ростова-на-Дону. Координацией проекта займутся региональные министерства строительства и природных ресурсов. К разработке концепции привлекут экологов, дендрологов и гидрологов. Все работы разделят на четкие этапы.
Добавим, на этом же заседании обсудили восстановление исторического центра донской столицы. В Ростове насчитывается 525 объектов культурного наследия, из которых 292 — многоквартирные дома. Восстановление зданий трудоемкий и затратный для бюджета процесс, поэтому намерены активно привлекать инвесторов.
