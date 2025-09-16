Школа искусств города Кременки в Калужской области закупила инструменты

Новые музыкальные инструменты приобрела детская школа искусств города Кременки Жуковского района Калужской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В ДШИ поступили акустические и цифровые пианино, пюпитры и ноты, оснащение для классов изобразительного искусства, в том числе нотная литература. Всего в этом году восемь детских школ искусств Калужской области получили новые инструменты и необходимое для занятий оборудование.
Открытие детской школы искусств в Кременках состоялось в сентябре 1990 года. Каждый год для жителей города в учреждении проводятся музыкальные вечера и лекции-концерты в честь знаменательных дат в творчестве композиторов, а первоклассников посвящают в «Юные музыканты», «Юные художники», «Юные танцоры».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.