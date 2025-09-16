Школа искусств города Кременки в Калужской области закупила инструменты

В ДШИ поступили акустические и цифровые пианино, пюпитры и ноты, оснащение для классов изобразительного искусства, в том числе нотная литература. Всего в этом году восемь детских школ искусств Калужской области получили новые инструменты и необходимое для занятий оборудование.