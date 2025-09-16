Цены на бензин в Иркутске существенно не изменились

Начало рабочей недели для автомобилистов в Иркутске прошло спокойно — ведь цены на табло АЗС существенно не изменились. По последним данным Иркутскстата, народная марка АИ-92 в среднем обходится в 60,97 рубля за литр.
Владельцам автомобилей, заправляющихся бензином АИ-95, стоит ожидать небольшого увеличения расходов. В столице региона стоимость одного литра этого топлива на заправочных станциях колеблется в пределах 62−66,50 рублей.
АИ-98-й и выше обойдется примерно в 85,88 рубля. Важно помнить, что точную стоимость всегда можно узнать на табло АЗС, так как цифры могут незначительно меняться.
