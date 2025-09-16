Еще два агротехнических класса открылись в школах Псковской области

Занятия по агротехнологическому профилю с начала учебного года ведутся в Лычевской и Куньинской школах Псковской области. Создание агроклассов — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Оба учреждения оснастят специализированным учебным оборудованием. В том числе 3D-принтером, 3D-сканером, образовательными наборами по электронике, электромеханике, микропроцессорам, технологиям связи, наборами конструкторов учебных дронов и интеллектуальных систем управления, учебными тренажерами-комбайнами и тракторами. В качестве инвестора в реализации проекта участвует «Великолукский мясокомбинат».
Отмечается, что в проекте создания агротехнических классов участвуют школы из Невельского, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Бежаницкого, Локнянского, Себежского муниципальных округов. В образовательных учреждениях по углубленной программе обучение проходят ребята из 8 и 9 классов. Общее число учеников составляет около 200.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.